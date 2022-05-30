درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30-5-2022 على مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الجنوبية الشرقية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وهى رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا وبشكل متقطع.

كما أشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، نظرا لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية القادمة من صحراء الجزيرة العربية، حيث نشهد ارتفاعا بين 4 و6 درجات خلال النهار، في وتنخفض ما بين 9-10 درجات خلال الليل.

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022 ، ستكون 38 درجة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، 32 درجة على السواحل الشمالية الغربية، 32 درجة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسجل 38 درجة على محافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و40 درجة على محافظات شمال الصعيد، و43 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 38-23

الإسكندرية 32-21

وادي النطرون 37-22

طنطا 38-23

شبين الكوم 38-23

دمنهور 38-23

بلطيم 38-20

مطروح 28-20 السلوم 28-20

سيوة 38-22

بورسعيد 30-21

دمياط 29-20

الزقازيق 38-23

المنصورة 38-22

الإسماعيلية 38-22

السويس37-22

العريش 32-22

رفح31-19

رأس سدر 36-21

نخل 36-16

نويبع 36-24

طابا 35-21

كاترين 31-14

الطور 32-24

شرم الشيخ 38-26

الغردقة 37-26

مرسى علم 36-25

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 39-23

أسيوط 40-23

سوهاج 40-24

قنا 41-25

الأقصر 41-25

أسوان 43-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-23

أبو رماد 34-23

حلايب 33-24

راس حدربة 33-24