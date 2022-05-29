خطيبة الراحل راي ليوتا: تشاركنا حبا عميقا سأعتز به في قلبي إلى الأبد

عبرت جيسي نيتولو، خطيبة النجم الأمريكي الراحل راي ليوتا، عن صدمتها لوفاته المفاجأة، وذلك في أول تعليق لها بعد رحيل الفنان البالغ من العمر 67 عاما، يوم الخميس الماضي أثناء نومه، قائلة: «لم تكن حياتي خلال العامين الماضيين سوى سحرية حقًا.. كان الشخص الأجمل من الداخل والخارج».

ونشرت خطيبة الممثل الراحل راي ليوتا، مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، تظهر الصورة الأولى له وهو يقبلها، بينما أظهرت الصور الأخرى لهما القيام بأشياء يومية منها غسل الأطباق، معلقة: «أنا وراي تشاركنا حبًا عميقًا سأعتز به في قلبي إلى الأبد، ضحكنا يوميًا وكنا لا نفترق، كانت الكيمياء بيننا بأفضل طريقة، لقد كان كل شيء في العالم بالنسبة لي ولم نتمكن من الاكتفاء من بعضنا البعض، نوع الحب الحقيقي الذي يحلم به المرء. لقد كان أجمل شخص عرفته من الداخل والخارج»، وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

وكان أعلن راي ليوتا خطبته على جيسي نيتولو في ديسمبر 2020، من خلال صورة تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «أمنيات عيد الميلاد تتحقق.. طلبت من حب حياتي أن أتزوجني ، والحمد لله قالت نعم».

تقرير وفاة راي ليوتا: لا يوجد اشتباه جريمة.. وسبب الوفاة عير معروف

وذكر موقع «ET» الفني، في تقريره أن الممثل توفي أثناء نومه أثناء وجوده في جمهورية الدومينيكان، ولم يكن هناك اشتباه في ارتكاب جريمة خطأ ولن يكون هناك تحقيق جنائي، ولكن سبب الوفاة غير معروف حتى الآن والظروف المحيطة بوفاته غير واضحة أيضًا.

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وسيطرت حالة واسعة من الحزن في هوليوود، برحيل نجم فيلم «Good Fellas» من بينهم المخرج مارتن سكوارسيزي، الذي قال عنه، «لقد صدمت تمامًا ودمرت بسبب الموت المفاجئ وغير المتوقع لراي ليوتا، لقد كان موهوبًا بشكل فريد، ومغامراً وشجاعًا للغاية كممثل»، متابعا: «سأظل دائمًا فخوراً بالعمل الذي قمنا به معًا، قلبي يخاطب أحبائه ويتألم لخسارته»، ومن جانبه، قال روبرت دي نيرو: «لقد حزنت للغاية لمعرفة وفاة راي.. إنه أصغر من أن يتركنا، أتمنى أن يرقد في سلام».