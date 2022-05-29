تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي غدا

زادت علمليات البحث حول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي عبر المحرك العالمي «جوجل»، قبل ساعات من انطلاق المباراة المهمة والمرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، المقرر عقدها غدا الإثنين 30 مايو الحالي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي على النحو التالي:

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتبث مباراة الأهلي والوداد المغربي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المالك الحصري لإذاعة دوري أبطال أفريقيا 2022، وجاءت تفاصيل التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي عبر القنوات الرياضية المغربية المفتوحة التي ستذيع المباراة، وترددها هو:

تردد القناة المغربية الرياضية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية الثانية

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة المغربية الرياضية العادية

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والوداد

وتقام مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب والثامنة بتوقيت تونس والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة غدا، بطاقم يقوده فيكتور جوميز- الجنوب أفريقي، في وقت يسعى فيه المارد الأحمر لحصد اللقب وتحقيق إنجاز غير مسبوق كأول نادِ في القارة السمراء يفوز بلقب دوري الأبطال 3 نسخ متتالية.