توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة في توقعات طقس 72 ساعة مقبلة وذلك على عدد كبير من مدن ومحافظات شمال البلاد، بعد مرور الكتلة الهوائية الشديدة الحرارة القادمة من الصحراء الشرقية للجزيرة العربية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، بين 2-3 درجات حتى بداية الأسبوع المقبل، وذلك على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين تظل درجات الحرارة حول نفس معدلاتها الحالية ما بين 38-43 درجة على محافظات جنوب البلاد، وذلك حتى السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 يونيو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.