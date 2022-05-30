حظك اليوم برج الحوت الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الطالع والفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على جميع الأصعدة، منها الصحي والعاطفي والمهني والاجتماعي لمواليد وأصحاب برج الحوت الذي ينتمي له الكثير من المشاهير لعل أبرزهم عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع.

كما ينتمي كل من الفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب، لمواليد برج الحوت الذي يعرف عنه أنه من الشخصيات العاطفية التي تقدر مشاعر الأصدقاء والمقربين، ويبادر لتقديم المساعدة للمحتاجين بصرف النظر هل يعرفهم أم لا، لكنه في الوقت نفسه يتعرض للكثير من الخيبات بسبب ثقته المفرطة في الآخرين.

ويدخل مولود برج الحوت بين الحين والآخر في نوبات اكتئاب، لكنه يعود بصدر مفتوح مرة أخرى بفضل ثقته في المحيطين له، واليوم الاثنين 30 مايو، يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد وذلك للراغبين من مواليد هذا البرج والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني أن الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي، يخبرك بأن الشمس والقمر الجديد معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.