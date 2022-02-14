«الغرف السياحية»: 44 فندقا تقدموا بطلبات التحول إلى السياحة الخضراء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد فنادق مدينة شرم الشيخ التي تقدمت بطلبات للتحول إلى منشآت صديقة للبيئة، بداية من أول شهر فبراير الجاري وحتى الآن، بلغت نحو 44 فندقا، موضحًا أن هذا الرقم يرتفع يومًا بعد الآخر، وأنه بحلول شهر سبتمبر المقبل فإن كافة فنادق شرم الشيخ، وعددها 137 فندقا، ستطبق جميع المعايير والاشتراطات البيئية والمناخية.

تحويل كافة الفنادق لتعمل بالطاقة الشمسية

وأضاف رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العديد من فنادق شرم الشيخ بدأت حاليا في التعاقد مع شركات مصرية ودولية، لكي تتحول للعمل بشكل كلي بالطاقة الشمية، كما أن العديد من البنوك المصرية ستمول الفنادق لإتمام عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك فى إطار استعدادات كافة الجهات لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27) في دورتها الـ27، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، والذي من المنتظر أن يحضره نحو 30 ألف زائر، من مختلف دول العالم بالقمة، بينهم علماء وخبراء في مجالات البيئة والمناخ.

وأشار إلى أن المقاصد السياحية التي لن تستخدم الطاقة النظيفة أو تراعي المعايير البيئية والمناخية، لن يكون لها مكان على خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن تحول كافة فنادق شرم الشيخ لتكون صديقة للبيئة خلال الـ6 شهور المقبلة، سيسهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحة الوافدة إليها من مختلف دول العالم.

التنمية المستدامة

أوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن تحول المنشآت الفندقية المصرية نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة، هو أحد الخطوات الهامة للوصول إلى التنمية المستدامة، كما أن إجراءات التقدم بطلبات التحول لمنشآت صديقة للبيئة، تشمل التقدم للغرفة بطلب التحويل ثم التوقيع على استمارة البيانات الخاصة بالمنشأة الفندقية، وسداد الرسوم المقررة لذلك، منوها بأن الغرفة سترسل مدربين لتعريف الفندق بالإجراءات اللازمة نحو التحول للسياحة الخضراء، وتدريبهم على كيفية القيام بذلك.