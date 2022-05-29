القوات الشيشانية تسيطر بالكامل على مدينة سيفردونيتسك الأوكرانية

واصل الجيش الروسي، اليوم، تنفيذ مهام عمليته العسكرية في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في السيطرة على أراضي دونباس، فيما يستمر الغرب في دعم كييف بالأموال والعتاد العسكري.

وذكرت قناة العربية، أن القوات الشيشانية أعلنت السيطرة بالكامل على مدينة سيفردونيتسك الأوكرانية.

إسقاط مقاتلة أوكرانية وتدمير أنظمة دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز «سو25» في منطقة دنيبروبيتروفسك، وتدمير مراكز تجمع عسكرية ومستودعات أسلحة ومخازن أوكرانية، بأسلحة روسية عالية الدقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خلال آخر 24 ساعة أنه تم تدمير صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية ترسانة كبيرة من أسلحة القوات الأوكرانية في منطقة كريفي ريه.

وأعلنت أنها أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز سو25 بمنطقة دنيبروبيتروفسك، كما دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مواقع قيادة، و25 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطاريتي مدفعية.

كما قصقت المقاتلات الروسية والطائرات بدون طيار موقعين للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات الأوكرانية. وأعنلت كذلك تدمير نظام دفاع جوي ورادارا للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها، و5 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأسلحة روسية عالية الدقة.

بريطانيا: أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية لتتمكن من مواجهة تهديدات روسيا

في المقابل، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أوكرانيا نشرت ألغاما بحرية لتتمكن من مواجهة تهديدات كبيرة متواصلة من روسيا في البحر الأسود.

وقالت إن محاولات روسيا الحد من أثر العقوبات الدولية تبرز مدى قوة الضغوط التي تتعرض لها، مضيفة أن روسيا تظهر رغبة في تحسين الأمن الغذائي العالمي لمصلحتها الخاصة وتلوم الغرب على أي فشل.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن الوضع الميداني معقد جداً خصوصاً في دونباس وخاركيف. مضيفاً أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة.