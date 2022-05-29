التعليم: توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة خلال ساعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان الامتحانية والانتهاء من تجهيز أرقام الجلوس لتوزيعها على الطلاب وتجهيز خطة تعقيم وتطهير اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحة أن الامتحانات ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهى الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.

انتهينا من تجهيز أرقام الجلوس

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة، والتى سيتم توزيعها على الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا لعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، لافتا إلى أنه سيتم البدء في تعقيم وتطهير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية ضد كورونا قبل عقد الامتحانات بنحو 48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تدوين ممنوعات الامتحانات على أرقام الجلوس

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تدوين ممنوعات امتحانات الثانوية العامة 2022 على بطاقة أرقام الجلوس، حتى يتثنى للطلاب معرفة المحظورات داخل لجان الثانوية العامة، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ومخرجات التعلم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد للشعبتين العلمية والأدبية ستكون اختيارا من متعدد ولن تحتوي على أي أسئلة مقالية نهائيا.

سنتعامل مع حالات الغش بكل حزم

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة حظر التليفون المحمول والكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل مع حالات الغش إن وجدت بكل حزم، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا.