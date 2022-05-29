«التعليم» تكشف أسباب منع الكتب المدرسية في امتحانات الثانوية العامة

750 ألف مستفيد من كتيب المفاهيم الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا أن أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، يحتاجون مزيدا من الفهم حول أهمية هذا الكتيب، ما أوضحه الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والذي برره سبب منع الكتب في امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بكتيب المفاهيم.

قال الدكتور رمضان محمد، إن الوزارة قررت منع الكتاب المدرسي في الامتحانات لأن بعض الطلاب كانوا يعضون ملازم ومذكرات في داخل الكتاب المدرسي ما يساعد على الغش: «والمسئولين عن اللجان والمراقبة مش هيمسكوا كتاب كتاب ويدورا فيه كل يوم لـ750 ألف طالب».

كتيب مفاهيم يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب

أضاف «رمضان» في حواره مع قناة «مدرستنا التعليمية» التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب: «عشان فيه طالب كان بيدحخل اللجنة بكتاب المدرسة وطالب تاني مدون فيه ملاحظات والمعلم كاتبه بعض الأسئلة وإجاباتها».

وأوضح الدكتور رمضان محمد، أن الوزارة قررت توفير كتيب مفاهيم بدلاً من الكتاب المدرسي لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكداً أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين فكتيب المفاهيم يساعد الطالب على ذلك، والذي يشمل القوانين والمفاهيم الموجودة في كتاب المدرسة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قررت توفيه إلكترونياً حتى يتثنى للطلاب الاطلاع عليه قبل انطلاق الامتحانات سواء إلكترونياً أو طباعته: «لو وفرناه أثناء الامتحان الطالب هيضيع الوقت في إنه يدور المعلومة في كتيب المفاهيم».

غير مسموح بالكتابة على كتيب المفاهيم

أوضح أنه غير مسموح بالكتابة على كتيب المفاهيم، لأنه يستخدمه الطالب في امتحانات الدور الثاني وفي الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن كرساة الأسئلة بها عدد من الأوراق الفارغة يمكن للطالب استخدامها كمسودات.

وأكد رئيس المركز القومي للامتحانات، أن كتيب المفاهيم يغني الطالب عن الكتب: «لكن مش كل المفاهيم اللي في الامتحان هتكون في كتيب المفاهيم»، موضحاً أن كتيب المفاهيم ملخص شامل لأهم القوانين والمعلومات والمفاهيم في المقرر الدراسي.