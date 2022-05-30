الشركات العالمية أكثر تحفظا في إضافة موظفين جدد مع ارتفاع التكاليف

تظهر ثغرات في سوق العمل بالولايات المتحدة، حيث تتطلع بعض الشركات إلى الحد من التوظيف، في المقابل تسعى شركات أخرى للحصول على موظفين جدد.

الشركات أكثر تحفظا بشأن إضافة موظفين جدد

وأعلنت Microsoft وTwitter وWayfair وSnap وMeta الشركة الأم لـ Facebook، مؤخرًا أنها تخطط لتكون أكثر تحفظًا بشأن إضافة موظفين جدد، وفقاً لـ«CNBC».

تسريح العمال مع تباطؤ الطلب

فيما أعلنت شركتا بيلوتون ونيتفليكس عن تسريح العمال مع تباطؤ الطلب على منتجاتهما، وخفضت شركة كارفانا لبيع السيارات عبر الإنترنت من قوتها العاملة في الوقت الذي تواجه فيه التضخم وارتفاع أسعار الأسهم.

التعامل مع التوظيف على أنه امتياز

أشار دارا خسروشاهي، رئيس أوبر، إلى الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر متعهداً بخفض التكاليف: «سوف نتعامل مع التوظيف على أنه امتياز وسنكون أكثر تركيزاً بشأن متى وأين نضيف عدد الموظفين».

24 ألف وظيفة في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة عن توافر أكثر من 24000 وظيفة في أبريل الماضي، بزيادة 14٪ عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 6٪ عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لشركة التوظيف الخارجية Challenger، Gray & Christmas.

شركات الطيران والمطاعم

لكن لا تزال شركات الطيران والمطاعم وغيرها بحاجة إلى موظفين في مناصب لديهم، وانخفضت نسبة انخفاض الوظائف للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 52٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

فرص العمل في الولايات المتحدة

وتم الإعلان عن أقل من 80 ألف وظيفة من يناير إلى أبريل 2022، وهي أقل حصيلة خلال ما يقرب من ثلاثة عقود.

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 11.55 مليون وظيفة معدلة موسمياً في نهاية مارس، وفقًا لأحدث تقرير لوزارة العمل، وهو رقم قياسي للبيانات يعود إلى عام 2000.