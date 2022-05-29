أهالي طنطا يشيعون جثمان شاب قتله عاطلين بسبب خلافات بينهم

شيع أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، جثمان شاب لقي مصرعه على يد عاطلين، بسبب خلافات سابقة بينهم، وذلك بعد ما قاموا باستدراج الضحية إلى إحدى الشقق السكنية وتم التعدي عليه بسلاح أبيض، وإصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، ما أسفر عن وفاته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «أحمد. م. ع»، 38 عاما، مقيم بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا، ومصاب بعدة طعنات متفرقة في الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى، وبتكثيف التحريات والمعاينة تبين قيام شخصين من أصدقاء المجني عليه باستدراجه داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا ونفذوا جريمتهما وتركاه غارقا في دمائه ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وتمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، من ضبط المتهمين، بقيادة الرائد محمود عبدالجواد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، واقتيادهما إلى ديوان قسم ثان طنطا، وتبين أن هناك خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، وقاما باستدراجه والتعدي عليه بسلاح أبيض، وتم ضبط السلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.