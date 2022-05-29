«السياحة»: إعلان الأسعار الرسمية لحج 2022 الأسبوع المقبل

قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، ارتفعت عن الأسعار التي جرى إعلانها بضوابط الحج، موضحا أن مقدار الزيادة في الأسعار سيتحدد الأسبوع المقبل، بعد سفر أعضاء اللجنة، وأعضاء غرفة شركات السياحة للتفاوض مع مؤسسة الطوافة حول الأسعار الجديدة، لخدمات إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

السياحة تفسر أسباب تحريك أسعار الحج

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجر إخبار كل الفائزين بالحج السياحي لهذا العام، وعددهم نحو 9200 حاج، بأن أسعار برامج الحج سترتفع نظرا لزيادة أسعار الإقامة بمنى وعرفات، موضحا أن شركات السياحة أخبرت كل المتقدمين إليها عند تسجيل أسمائهم، بأن أسعار برامج الحج قد تشهد تغيرا حال وجود أية زيادات، وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام، مشيرا إلى أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وضعت وفقا لأسعار خدمات الطوافة بمنى وعرفات عام 2019.

يشار إلى أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، التي أعلنتها وزارة السياحة خلال الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، وقبل الارتفاع الجديد في الأسعار، جاءت على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لمستوى 5 نجوم، الذي تم تقسيمه لبرنامجين:

1- مستوى 5 نجوم (صف أول)، ويكون السكن بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 250 مترا، فإن سعر البرنامج بلغ 177 ألفا و500 جنيه، دون تذكرة الطيران.

2- برنامج 5 نجوم (صف ثان)، ويكون إقامة الحجاج به على مسافة من 250 مترا حتى 1250 مترا من الحرم، وسعره 157 ألفا و500 جنيه، دون احتساب تذاكر الطيران.

أسعار برامج الحج المستوى الاقتصادي

1- البرامج التي سيتم إقامة الحجاج خلالها بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، وبمسافة لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1250 مترا، بلغ السعر 92 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

2- البرامج التي سيتم الاقامة بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، بمسافة تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترا حتى 3000 متر، بلغ سعر البرنامج 87 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

3- البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم، والذي يتم تقسيم إقامة الحجاج بمكة ما بين الإقامة بفنادق بجوار الحرم وأخرى بمنطقة العزيزية، أو ما يماثلها، سجل 82 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.