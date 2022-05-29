سياسي أردني: مصر هي البلد العربي الأكبر ولديها الإمكانيات الحديثة

قال الدكتور زيد النوايسة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الإمارات اليوم، هو تتويج للقاء القادة العرب الثلاثة (الأردن والإمارات ومصر) والذي جرى عرضه في القاهرة رمضان الماضي، «مصر هي البلد العربي الأكبر ولديها الإمكانيات الحديثة».

النوايسة: الشراكة الثلاثية تعد مبادرة تاريخية

وأضاف «النوايسة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تلك الشراكة الثلاثية تعد مبادرة تاريخية تتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، خاصة بعد التطورات الأخيرة والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها تحديدا على ملفات أساسية أبرزها الأمن الغذائي.

واستطرد: «هناك شراكة صناعة تكاملية تؤسس لتنمية اقتصادية متنامية وتستفيد من المزايا التي تمثلها كل دولة من تلك الدول الثلاث، وتلك الشراكة الثلاثية قابلة للتطور مسقبلا، حيث إن العلاقة ما بين الدول الثلاث تتطابق في مختلف الملفات السياسية بشكل عام، ولدى الدول الثلاث إيمان بذلك للانتقال مرحلة الفعل والتأثير والاستفادة من إمكانيات البلدان».

وأوضح أن الأقطاب الخليجية والعراق قد يلتحقون مستقبلا للمبادرة الثلاثية، حيث إن هناك لقاء ثلاثيا آخر تم البناء والتأسيس له بين مصر والأردن والعراق وقطع أشواط مهمة في مجالات التعاون الاقتصادي وتطابق الرؤى السياسية بين تلك البلدان.

لدى كل دولة من الدول الثلاث إمكانيات كبيرة

وتابع: «انتقال حقيقي من دائرة التخطيط إلى دائرة التنفيذ والبدء في تنفيذ الأولويات، ولدى كل دولة من الدول الثلاث إمكانيات كبيرة، وسيبدأون بالأولويات الملحة».