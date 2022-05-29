«الصحفيين الإماراتية»: الدول العربية تحتاج لتطوير نفسها صناعيا.. لديها الإمكانيات

قال محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الإمارات اليوم، كان خطوة مهمة في إطار إحداث التكامل والشراكة العربية العربية وجلب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

الحمادي: الشراكة ستكون أوسع في المستقبل

وأضاف «الحمادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الشراكة ستكون أوسع في المستقبل وسيدخل فيها دول أخرى لما لها من إفادة على كل الأطراف المشاركة فيها ولها نتائج إيجابية خاصة في المجالات الصناعية.

واستطرد: «الدول العربية تحتاج إلى تطوير نفسها صناعيا ولديها الإمكانيات والمواد الخام لتحقيق ذلك على المدى القريب، كما وأن توقيع وثيقة التفاهم بين مصر والإمارات والأردن لهي البداية لشراكة ثلاثية استثمارية ممتدة».

وأوضح أن الشراكة الثلاثية والتي تمت بين مصر والإمارات والأردن جاءت انعكاسا وتنفيذا لاتفاق إرادة القيادة السياسية بين مصر والأردن والإمارات، لافتا إلى أنه وبعد وضع أيدينا على مواضع الخلل سنجد الحل الحقيقي والذي سيفيد الدول الثلاث بالدرجة الأولى والمنطقة كافة مستقبلا، وستكون نواة للتحالفات والشراكات بين الدول العربية، ما سيقرب بين الدول العربية ذات المصير الواحد.