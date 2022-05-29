كليب أغنية «بلالين» لمحمد رمضان يتخطى 100 ألف مشاهدة خلال ساعات

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم الأحد، فيديو كليب أغنيته الجديدة «بلالين» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «انستجرام»، بعد أن طرحها الأيام الماضية عبر منصة «أنغامي» الإلكترونية، وظهر خلال الفيديو كليب والجمهور يتجمع حوله أثناء وجوده على كوبري قصر النيل.

كليب بلالين يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

حقق كليب «بلالين» نجاحا كبيرا منذ طرحه عبر «اليوتيوب»، كما احتل الترتيب الـ 11 في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وتخطى الـ 100 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات فقط من طرحه، وهي من كلمات وألحان ٱسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومن إخراج بثية.

وروج «رمضان» للأغنية عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ نشر الفيديو الترويجي للأغنية وعلق عليه قائلًا: «بإذن الله ميعادنا بكرة الأحد الساعة واحدة الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية كليب جامد أنا من يومي، بلالين».

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «المشوار» الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2022، وشاركه بطولته دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد كمال، بيومي فؤاد، الطفل محمد عزازي، أسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ودارت الأحداث حول ماهر وورد الذين ظلا طوال أحداث المسلسل يهربان من وجيه الشوربجي حتى تخلصا منه في النهاية وحققا ما يحلمان به.

رمضان يطرح أغنية «عاملين جامدين»

وقام «رمضان» بطرح أغنية جديدة بعنوان «عاملين جامدين» ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «المشوار» بعد شرائه الفيلا التي كان يحلم بها ماهر وزوجته وابنهما، وقيام الثلاثي بالرقص على نغمات الأغنية في الحديقة الخاصة بهم، وحققت الأغنية مليون و 900 ألف مشاهدة خلال 3 أسابيع من طرحها عبر «اليوتيوب».