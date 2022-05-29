محافظ الشرقية: حققنا 80% من تجميعة القمح المستهدفة.. ومستحقات التجار تصرف بسهولة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن توريد الأقماح يجرى بصورة منتظمة من قبل المزارعين إلى الصوامع الحكومية الموجودة في عدد من المناطق، إذ جرى توريد 590 ألف طن، مضيفا: «سنتخطى الـ600 ألف طن».

زراعة 423 ألف فدان بداخل المحافظة من القمح

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن محافظة الشرقية هي الأكبر على مستوى الجمهورية في إنتاج الأقماح، إذ تزرع 423 ألف فدان بداخل المحافظة من القمح، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للتوريد للفدان 12 إردبا.

وأضاف: «المستهدف 761 ألف طن، وفي بعض الأراضي الزراعية وصل الإنتاجية فيها 24 أردب بالفدان، ونتوقع تحقيق جزء كبير من المستهدف، وحتى الآن حققنا 80% من المستهدف من تجميع القمح على مستوى المحافظة كافة».

إيداع الأقماح في صوامع موجودة بالدقهلية

وأوضح أن سعر التوريد جيد بتسهيلات عدة من قبل الدولة، إذ تصرف المستحقات الخاصة بالتجار والمزارعين بسهولة ويسر وسرعة، كما وتعمل الصوامع بصورة جيدة في تخزين الأقماح.

وتابع: «الصوامع تستطيع استقبال 452 ألف طن، بجانب الشون تصل نسب التخزين بها لـ360 ألف طن، وإجمالي التخزين 881 ألف طن، وإيداع الأقماح في صوامع موجودة في الدقهلية وعتاقه والسويس والقاهرة».