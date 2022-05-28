الشباب والرياضة تنظم مسيرة مشي لطلاب الإعدادية والثانوية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمبادرات وزارة الشباب والرياضة التي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة ممارسة الرياضة، من خلال تنفيذ سباقات الماراثون والمسابقات الرياضية المختلفة، بهدف استغلال الطاقات الشبابية، للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

"الشباب والرياضة" تنظم مسيرة للمشي

وفي هذا الإطار، أناب محافظ الشرقية نائبه الدكتور أحمد عبدالمعطي، لحضور مسيرة المشي، التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بمناسبة افتتاح فعاليات المستوى التمهيدي لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب، لطلاب وطالبات المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية، بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعماد العجوز، مدير عام المدارس الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة نحو 500 طالب وطالبة.

مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية

وانطلقت المسيرة من أمام قصر ثقافة الزقازيق، مروراً بديوان عام المحافظة باتجاه الجامعة لتنتهي بالوصول أمام النصب التذكاري، بجوار مسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

وأعلن الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في وقت سابق، عن انطلاق مسيرة المشي لطلاب وطالبات المدارس الرياضية الإعدادية والثانوية لجميع محافظات الجمهورية، احتفالاً بافتتاح فعاليات المستوى التمهيدي لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية.