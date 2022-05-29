أمين الفتوى: الحوار والاختلاف ضرورة مجتمعية.. والسوشيال ميديا «متوحشة»

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إنه لا بد من التعامل بطريقة كاملة وشاملة عن تصحيح المفاهيم التي تعوق التنمية التي تقصدها الدولة، مؤكدا أن الثقافة في الحوار وفنون الاختلاف نوع من أساسيات الحياة والمجتمعات.

الحوار هو الأسلوب الحضاري الأسمى لتعلم القبول الاجتماعي للآخرين

وأضاف أمين عام الفتوى ومدير مكتب الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، أن إصدار الأحكام المسبقة، وسوء الفهم الناتج عن عدم الإدراك والوعي الكامل بمواقف الآخرين يكون نتيجة غياب التواصل بالعديد من أشكاله، وفي مقدمته أدب الحوار، مؤكدًا أن الحوار يعد هو الأسلوب الحضاري الأسمى لتعلم القبول الاجتماعي للآخرين وقبول التنوع الثقافي لمن حولنا، وأن لا بد أن يكون للإنسان استعداد كافٍ لتقبل النقد واستناع مختلف الآراء، لأن من خلال ذلك يعكس على الإنسان نضج فكري ويعود بالإيجاب في التواصل مع الآخرين.

السوشيال ميديا شيء متوحش يهدر الوقت

وتابع الدكتور عمرو الورداني، أن الحوار وثقافة الاختلاف ضرورة مجتمعية للغاية، لافتا إلى أن السوشيال ميديا شيء متوحش يهدر الوقت، فالعديد يضيع ساعات من يومه في مواقع التواصل بدون جدوى.

جاء ذلك على هامش فعاليات ندوة «ثقافة الاختلاف وفن الحوار» بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبضيافة الدكتور عمرو الورداني أمين عام الفتوى ومدير الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأورثكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.