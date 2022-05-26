رئيس شعبة الأرز: الأسعار تحت السيطرة والكيلو بـ12 جنيها

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الإعلان عن ‏التعاقد لشراء 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج، يساهم في استقرار أسعار الأرز في السوق المصرية حتى الموسم الجديد، ويمنع ارتفاع الأسعار.

الأرز المستورد يقضي على عمليات المضاربة

وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمجرد الإعلان عن المناقصة شهد سوق الأرز استقرار، مشيرًا إلى أن الأرز المستورد يساعد على القضاء على عمليات المضاربة التي تشهدها السوق، وتساعد أيضًا في وضع حد للأسعار في السوق لا تتجاوز سعر المستورد.

الأسعار تتراوح ما بين 12 إلى 14 جنيها للكيلو

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز في السوق اليوم تتراوح ما بين 12 إلى 14 جنيها للكيلو حسب النوع والجودة.

وأكد أن مخزون الأرز يكفي للاستهلاك حتى الموسم الجديد، في ظل بعض التجاوزات من التجار الذين يستغلون الظروف العالمية في رفع الأسعار على المستهلك دون الحاجة لذلك.

التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز تمويني

وأعلن وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، اليوم الخميس، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني، وسوف تصل التعاقدات الأخيرة ‏البلاد في شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري.

‏من جانبه قال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الأقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع ألاستراتيجيه كالأرز والزيت والسكر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي من تلك السلع من ويتعدى في أغلبة الـ6 أشهر .‏