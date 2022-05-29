استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج.. تتخطى الـ40

تشهد محافظة سوهاج استمرار ارتفاع الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا.

درجات الحرارة بمحافظة سوهاج اليوم

حيث تسجل درجات الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج 40 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس شديد الحرارة نهارًا مع سطوع الشمس معظم فترات النهار بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 24 درجة في طقس حار ليلا، كما تشهد المحافظة وجود رياح محملة بالأتربة.

استمرار ارتفاع الحرارة على أنحاء الجمهورية

تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مختلف الأنحاء، حيث تشهد جمهورية مصر العربية ارتفاع في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بالإكثار من تناول السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة خاصة من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، ويفضل ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وأضافت أنه يمكن خلال الفترة القادمة ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل والنهار.

نشاط رياح وشبورة مائية

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع مع شروق أشعة الشمس.