في نقاط.. تفاصيل جلسة «الذكاء الاصطناعي والبرمجة» بمؤتمر «مصر تستطيع 6»

أيام معدودة وتنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، إذ يأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، وتستمر جلسات هذه النسخة على مدار يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، داخل محافظة القاهرة.

مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء المصريين بالخارج

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار عقد الاجتماعات والجلسات النهائية للوقوف على محاور هذه النسخة، واختيار نخبة كبيرة من خبراء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، للخروج بأفضل التوصيات.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن هناك عدد كبير من المحاور، التى تم تحديدها لمناقشتها خلال نسخة «مصر تستطيع بالصناعة»، وعلى رأسها محور «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات».

كما أوضحت أن هناك جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تحمل اسم هذا المحور «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات»، ويشارك بها عدد من الخبراء المصريين بالخارج، من لهم صلة بالذكاء الإصطناعى والبرمجيات والرقمنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل جلسة «الذكاء الاصطناعى والرقمنة والبرمجيات»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تفاصيل جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات»

1- تأتى جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات» في إطار دعم استراتيجية الدولة فيما يخص مواكبة معطيات العصر الرقمي.

2- تهدف جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات» للتفاعل مع تكنولوجيا العصر.

3- يشارك فى جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات»، نحو 10 خبراء مصريين بالخارج، فى مجال تكنولوجيا الرقمنة والبرمجة والذكاء الإصطناعى.

4- من أهم توصيات جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات»، أن تصبح مصر من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا.

5- تعد جلسة «الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبرمجيات»، واحدة من أهم وأبرز جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».