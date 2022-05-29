إصابة شخصين في حادث على الطريق الدولي بالبحيرة.. «توك توك اتقلب بيهم»

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب توك توك على طريق الجدية أسفل الكوبري الدولي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بانقلاب «توك توك»

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك على طريق الجدية أسفل الكوبري الدولي بنطاق ذات المركز، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «محمد حسن شمس الدين» 21 سنة، طالب، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«محمد أشرف البصل» 18 سنة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم سيارتين

وكان طريق قرية أبو صمادة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قد شهد اليوم حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.