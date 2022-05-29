بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أبو صمادة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بتصادم سيارتين في الدلنجات

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قرية أبو صمادة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة «دعاء كارم فتحي» 21 سنة، مقيمة الدلنجات، ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الساق، و«سهيلة سعيد» 22 سنة، مقيمة الدلنجات ومصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«أحمد سعيد» 27 سنة، مقيم الدلنجات ومصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«نبيل مصطفى مختار» 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.