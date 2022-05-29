مصرع مراقب بامتحانات الدبلومات الفنية في حادث سير بالقليوبية

لقى أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية الصناعية بكفر شكر مصرعه في حادث دراجة نارية على طريق شبين القناطر قليوب، أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع «عبدالرحمن. م. ع.»، أمين معمل الحاسب الآلي بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بكفر شكر، وذلك في حادث دراجة نارية على طريق شبين القناطر قليوب، في أثناء ذهابه إلى لجنة مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

انقلاب لوري بطوخ

وشهد طريق مصرف اجهور الكبرى - قرقشندة حادثًا مروعًا حيث انقلبت سيارة نقل بمقطورة في المصرف دون خسائر بشرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث وتم الاطمئنان على السائق ومساعده وجرى رفع السيارة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات محافظة القليوبية يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة في مصرف اجهور الكبرى - قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ دون أي إصابات.

انتقل لمكان الواقعة عبد الفتاح العزب رئيس الوحدة المحلية وقوة أمنية بمركز شرطة طوخ، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة في الرشاح، وتم الاطمئنان على السائق ومساعده، وتحرر المحضر اللازم وجري رفع السيارة.