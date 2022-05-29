بالأسماء.. إصابة 23 شخصا بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث مروع قبل قليل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حيث أصيب 23 شخصا بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، فيما توقفت حركة المرور على الطريق وهرع المارة لإنقاذ المصابين، بينما هرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 23 عاملا بينهم 4 أطفال بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها خلال عودتهم من عملهم، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة أحمد خالد سيد 25 سنة، ومدحت بدر عبد الفتاح 29 سنة، وعبد الرحمن عبد الجواد 37 سنة، وكريم حميدة أحمد 35 سنة، وأحمد سيد 23 سنة، ومحمد محمود عبد التواب 27 سنة، وجودة صلاح سيد 25 سنة، ومحمد عبد التواب 18 سنة، وعلاء مرسي 36 سنة، ومحمد حمادة 20 سنة، وإسلام عوض 19 سنة، وأحمد محمد 18 سنة، وإبراهيم محمود 26 سنة، ومحمود إسماعيل 25 سنة، ومحمود مصطفى 26 سنة، وأحمد رمضان 19 سنة، وحمادة جمال 33 سنة، ورمضان طه 55 سنة.

إصابة 4 أطفال في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أطفال، وهم محمد ياسر 17 سنة، وكريم محمد 15 سنة، ومحمد عبد الغني 12 سنة، وحسن أحمد 16 سنة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.