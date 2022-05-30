شاب يتحرش بدكتورة جامعية أثناء استقلالها ميكروباص بأكتوبر

فوجئت دكتورة في جامعة 6 أكتوبر أثناء استقلالها ميكروباص بميدان الحصري بشاب يتحرش بها، فصرخت وطلبت من السائق أن يقف بالقرب من الخدمات الأمنية وأبلغت عن تلك الواقعة، بأنها فوجئت بالشاب يتحرش بها من الخلف.

القبض على شاب بتهمة التحرش بدكتورة

تمكنت المباحث بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم.

إحالة إلى النيابة

تبين من أعمال الفحص التي أشرف عليها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر أن الشاب سوداني الجنسية 27 سنة يعمل كهربائي وبسؤاله اعترف بتفاصيل الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.