الوزير: تشغيل قطار تالجو في يوليو.. وسعر تذكرته يماثل الأتوبيس المكيف

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ ألمانيا قررت إنشاء فرع إقليمي لشركة سيمنز داخل مصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على مد خط شبكة القطار إلى كيب تاون ليصل إلى جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مد خط العالمين مطروح حتى المغرب العربي.

مد القطار السريع ليصل للمغرب وجنوب أفريقيا

وأضاف وزير النقل خلال تصريحات تليفزيونية، أن شبكة القطارات السريعة ستكون بمثابة شبكة مصرية إقليمية، كما أن الرئيس السيسي بذل مجهودا ضخما وكبيرا في إدارة مشروع القطار السريع.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في إدارة الملف بشكل مميز، حيث نجح في تنفيذ صفقة في توقيت مهم، لافتا إلى أن المشروع سيكون بمثابة أكبر مشروع نقل يتم في العالم الآن.

موعد تشغيل قطارات تالجو

من ناحية أخرى كشف وزير النقل تفاصيل القطار الجديد الإسباني «تالجو»، قائلا إن الدرجة الأولي ستحتوي على شاشة وتكيف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب، بينما الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف أيضا.

وناشد المواطنين بضرورة المحافظة على تلك القطارات، قائلا: «رفاهية غير عادية وأمان والكرسي في قطار تالجو أفضل من كرسي الطائرة، وسعر تذكرة الدرجة الأولى تماثل سعر تذكرة الأتوبيس المكيف لكن أعلى من الميكروباص، ولكن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة ستماثل سعر تذكرة الميكروباص وأقل كمان».

وأوضح أنه يتم حاليا تشغيل القطار بشكل تجريبي ليتأقلم على السكة المصرية، مشددا على أن قطارات تالجو ستدخل الخدمة بشكل فعلي بحلول يوليو وأغسطس المقبل.

تجديد وتطوير الشبكة القديمة

وأشار إلى أن شبكة قطارات السكك الحديد الحالية، أصبحت مهترئة وقديمة، متابعا: «نعمل على تجديد وتطوير الشبكة القديمة، ولكن يجب أن يحدث تطور في قطاع النقل في مصر مثل باقى العالم».

ونوة أنه في الحاضر سيتم الاعتماد بشكل كلي على الكهرباء، ولذلك يجب أن نواكب التطور العالمي، من خلال إنشاء شبكات القطار الكهربائي السريعة، «نعمل على تطوير الشبكة القديمة، ولكن في نفس الوقت يجب أن نواكب التطور العالمي».

وأفاد بأن الدولة عرضت شبكة نقل البضائع الخاصة بالقاطر الديزل القديم للاستثمار، وليس البيع مثلما يعتقد البعض، لافتا أن الدولة مستمرة في تطوير الشبكة الحالية وإنشاء خطوط مزدوجة.