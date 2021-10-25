توريد أول قطار تالجو إسباني للسكة الحديد منتصف نوفمبر 2021

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توريد أول قطار تالجو إسباني لصالح السكة الحديد منتصف نوفمبر المقبل، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة مكيفة للركاب، منوها بأنّ الوزارة تواصل عملها الجاد لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات، موضحا أنّ القطارات الإسبانية فائقة السرعة ستقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

خطة شاملة بـ200 مليار جنيه لتحديث منظومة السكة الحديد

وقال الوزير لـ«الوطن»، إنّ مرفق السكة الحديد يخدم نحو مليون راكب يوميا، وتسعى الوزارة لخدمة 2 مليون راكب يوميا منتصف 2024، مؤكدا أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.

لن يسمح لأي راكب باستقلال قطارات السكة الحديد دون دفع قيمة التذكرة

وأوضح كامل الوزير، أنّه لن يسمح لأي راكب استقلال قطارات السكة الحديد، دون دفع قيمة التذكرة، منوها بأنّ هناك تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مضيفا أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب أثناء الرحلات.

استمرار استخراج اشتراكات الطلبة

وفي سياق مختلف، أعلنت هيئة السكة الحديد، استمرار استخراج اشتراكات الطلبة، لليوم السابع عشر على التوالي، تزامنا مع سير العملية التعليمية في أسبوعها الثالث، منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث يبدأ العمل في مكاتب الاشتراكات الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 مساء، وذلك خلال الفترة من 9 أكتوبر الحالي، وحتى 30 من الشهر نفسه، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 15:00 مساء، وسيجري الانتهاء من عمل استخراج اشتراكات الطلبة يوم 30 أكتوبر الحالي.