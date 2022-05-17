صحفية لبنانية: الانتخابات النيابية إنجاز كبير رغم التجاوزات

قالت سايبين عويس الكاتبة والصحفية اللبنانية، إن المشهد شهد تغيرا كبيرا، ويجب على اللبنانيين أن يرتاحوا للمشهد الذي تغير بتغير الانتخابات، رغم التجاوزات، لكن إتمام العملية نفسها يعتبر إنجازا، ومرحلة ما بعد الانتخابات يشوبها الضبابية والتشاؤم في رؤية تحليلية لمشهد ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان، التي تعد الأولى منذ انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي.

وأوضحت «عويس» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن الممارسة الديموقراطية للعملية الانتخابية حدثت بالفعل، لكن السؤال هل حدثت بالشكل الديمقراطي المطلوب؟ فهناك شكوك حول ذلك، بسبب مخالفات في التصويت، وفي العملية الانتخابية بسبب التجاوزات والفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم نتيجة التلاعب في الصناديق وغيرها.

حدوث الانتخابات في حد ذاته رغم التجاوزات أمراً جيداً

أكدت «عويس»، أن في بلد مثل لبنان، حدوث الانتخابات في حد ذاته رغم التجاوزات يعد أمرا جيدا، وتسائلت: هل تكفي العملية الانتخابية الأخيرة لترى البلاد تغيرا في المشهد؟ ولتوازن القوى داخل البرلمان، خاصة أن الأخير هو الذي سيقوم بانتخاب رئيس الجمهورية في أكتوبر المقبل، وهو من سيؤمن تشكيل الحكومة؟ مشيرة إلى أن كل هذه التحديات لازالت موضعا للشك والضبابية.

المشهد يعاني من الضبابية والتشاؤم

وشددت الصحفية اللبنانية، أن لبنان رغم تجاوز الانتخابات النيابية، لكن صورة المشهد تعاني من الضبابية والتشاؤم لعدة أسباب قائلة: «المجلس الذي أفرزته الصناديق بكتله النيابية لن يعود كما كان في المجالس السابقة حيث كانت مقسمة لاصطفافات سياسية واضحة».