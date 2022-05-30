دهب تستعد لقمة المناخ بممشى سياحي ومستشفى ومركز إسلامي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص اليوم الاثنين إن قمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم في شرم الشيخ يعتبر إضافة لمصر ويؤكد قدرة مصر علي استضافة المؤتمرات العالمية، لتعود مدينة السلام شرم الشيخ وتتصدر اهم المدن السياحية في افريقيا والشرق الأوسط.

أضاف المحافظ أن مدينة شرم الشيخ جاري تنفيذ بها اكثر من 20 مشروعاً تشمل بنية تحتية ومشروعات خدمات ترفيهية ومنظومة أمنية، أما في مدينة دهب هناك استعدادات ومشروعات يجري تنفيذها بالمدينة في إطار استعداد المحافظة لاستضافة مؤتمر المناخ، لأن دهب هي المدينة السياحية الثانية بعد شرم الشيخ وسوف تستقبل زوار من المشاركين في المؤتمر.

تفاصيل الممشى السياحي

اكد اللواء خالد فودة أن مدينة دهب تتميز بوجود افضل مناطق الغوص في العالم بالإضافة إلي الطقس الممتاز طوال العام، من ثم سوف يجري عمل برامج سياحية للوفود المشاركة في قمة COP 27 التي سوف تنطلق نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن المدينة لديها خطة لتطويرها ومن أبرز المشروعات الممشي السياحي الذي يعتبر مزار رئيسي لكل شخص يأتي إلي المدينة سواء زيارة أو سياحة.

وتابع أن الممشى السياحي بطول 2 كيلو متر تقريبا وتبلغ تكلفته نحو 40 مليون جنيه ونسب التنفيذ الحالية في المشروع تتعدي 80%، وقال إنه من المقرر افتتاح المشروع قبيل عيد الأضحى المبارك.

مستشفى دهب المركزي

قال محافظ جنوب سيناء إنه جاري إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 560 مليون جنيه، حيث يعتبر المستشفى إضافة للمدينة السياحية الشهيرة علي مستوي العالم، موضحا أن إجمالي عدد أسرة المستشفى 100 سرير، يضم 3 غرف لإقامة الأطباء بأقسام العمليات المركزية، قسم الولادة، قسم الطوارئ، 5 غرف عمليات، عدد 10 غرف عيادات، 36 غرفة إقامة مرضي، وسيتم الانتهاء منها وافتتاحها مارس 2023.

أوضح اللواء خالد فودة أنه جري تنفيذ مشروع آخر بدهب وهو إحلال وتجديد مسجد الهدى بالمدينة علي مساحة 5000 متر مربع وسوف يكون مركز إسلامي ومنارة مثل مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ.

وقال إنه جاري توسعة الطريق الرئيسي بطول 5 كيلو متر، وهو عبارة عن 3 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض 25 متر.