قطع المياه 7 ساعات عن 4 مناطق في الجيزة غدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه غدا الثلاثاء عن عدة مناطق مختلفة بعدد من أحياء المحافظة، نظرا لبعض الإصلاحات التي تنفذها الشركة في الوقت الحالي.

قطع المياه في بولاق القديمة

وأضافت شركة مياه الشرب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ انقطاع المياه سيكون عن مناطق «بولاق القديمة - وشارع زنين ومتفرعاته - وشارع المشتل ومتفرعاته المختلفة»، اعتبارا من الساعة 10 مساء غد الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، وحتى الساعة الـ5 صباح الأربعاء 1 يونيو 2022.

وكشفت الشركة عن سبب انقطاع المياه، حيث أرجعته إلى تنفيذ جهاز تعمير القاهرة الكبرى، عدد من الأعمال الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر بمنطقة القطاع الأوسطي، ومنطقة الجزء الأول من كوبري ثروت، وصولا إلى كوبري الخشب، ما يستلزم قطع مرفق المياه عن تلك المناطق، لتنفيذ عملية ربط وتشغيل خط المياه الجديد قطر 300 مم، من الزهر المرن، الذي يكون بديلا جديدا لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس.

ووجّهت الشركة عبر صفحتها الرسمية، نداء إلى المستشفيات والمراكز الطبية والمخابز والمواطنين، بتدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة، ولحين انتهاء الأعمال الجديدة وإعادة المياه خلال الفترة المحددة.

وأكدت الشركة أنّها ستوفر احتياجات المواطنين من المياه، من خلال سيارات المياه الصالحة للشرب، تكون موجودة في المناطق المتأثرة بقطع المياه، وحال احتياج المواطنين للمزيد، يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

يذكر أنّ الشركة القابضة للمياه، تواصل حملاتها اليومية في عدد كبير من المحافظات والمدن، لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.