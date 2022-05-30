700 ألف جنيه مساعدات للصيادين في جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بدء صرف التعويضات الخاصة بعدد من الصيادين المسجلين لدى جمعية الصيادين بطور سيناء، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إن التعويضات تعتبر مساعدات بسبب شهور منع الصيد في خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر والتي بدأت مطلع هذا الشهر.

وتابع أن بيت الزكاة والصدقات المصري قد عقد لقاء مع المحافظ من أجل توفير مبالغ للصيادين بصفة شهرية خلال فترة توقف عمليات الصيد، خاصة أن معظم الصيادين ليس لهم مصدر دخل سوي الصيد فقط، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فور عرض الأمر عليه وافق على الفور على الصرف.

350 صيادا مسجلين

قال صفوان المراغي مدير عام هيئة الثروة السمكية بجنوب سيناء في تصريح خاص اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد الصيادين المسجلين لدي الجمعية 350 صيادا، وجرى التصديق على مبلغ 700 ألف جنيه من بيت الزكاة والصدقات المصري من أجل صرف مساعدات شهرية تقدر بمبلغ 500 جنيه لكل صياد لمدة 4 شهور بعد صدور قرار هذا الشهر منع الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

أضاف المراغي أن عمليات الصيد توقفت بقرار من وزير الزراعة وهو أمر يحدث كل عام من أجل الحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها، مشيرا إلى أن مرتكب النزهة هي من تقوم حاليا بالنزول البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة أما مراكب الشنشولا والصيد السنار ومراكب الجر جميعها متوقفة طبقا لقرار وزير الزراعة السيد القصير.

حفل زفاف جماعي

من ناحية أخرى، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سوف يجري إقامة حفل زفاف جماعي للفتيات غير القادرات والأيتام وذوي الهمم قبل عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه عقد اجتماع مطلع هذا الشهر مع الدكتورة سحر نصر عضو مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري بهدف توفير مستلزمات الزواج، وتقديم إعانات شهرية للسيدات المعيلة التي فقدت عائلها.

وقال إنه هناك شروط وضوابط سوف يتم إعلانها خاص بالزفاف الجماعي من أجل بدء تلقي الطلبات لتحديد الموعد وتقديم بعض الأجهزة للفتيات.