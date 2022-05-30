برميل النفط يقفز إلى 120 دولارا مقتربا من أعلى مستوى له خلال 14 عاما

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 120 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين، مقتربة من أعلى مستوى لها في 14 عامًا عندما سجلت نحو 135 دولارًا في مارس الماضي، فيما بدأت «بكين وشنغهاي»، في تخفيف قيود إغلاق كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما يناقش الاتحاد الأوروبي خطة لحظر واردات الخام الروسي.

ترقب لاتفاق أوروبي لحظر النفط الروسي

على الرغم من إخفاق الاتحاد الأوروبي على حظر على النفط الروسي يوم الأحد، ستواصل حكومات الاتحاد الأوروبي العمل على الوصول إلى اتفاق لحظر شحنات النفط الروسي المنقولة بحراً في قمة الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين وغدا الثلاثاء.

مكاسب طوال 6 أشهر

يتجه خام برنت للشهر السادس على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب في أكثر من عقد وسط شح الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير الماضي في وقت كانت فيه الاقتصادات ترفع الاستهلاك بعد تخفيف القيود الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

الصيف ينعش استهلاك البنزين

وبدأ موسم القيادة الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت أسعار التجزئة للبنزين رقماً قياسياً في الولايات المتحدة.

تاريخيًا، وصل سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند مستوى 123.49 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 136.52 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.