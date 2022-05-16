الخشب يتراجع عالمياً وسط توقعات بمزيد من انخفاض الأسعار

جرى تداول العقود الآجلة للأخشاب في شيكاغو حول علامة 900 دولار لكل ألف قدم لوح، وهو مستوى لم نشهده في شهر، إذ انخفض السعر بنسبة 40% تقريبًا من ذروة 10 أشهر عند 1480 دولارًا، التي تمّ لمسها في مارس الماضي، مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

هبوط مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 8.6%

تراجع الطلب على الرغم من اقتراب موسم البناء في الصيف، وهبطت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% عن الشهر السابق إلى معدل سنوي معدل موسميًا بلغ 763 ألفًا في مارس من عام 2022، وهو الشهر الثالث من الانخفاضات، وأقل من توقعات السوق عند 765 ألفًا، كما خفت اختناقات النقل، وتعافت أحجام الإنتاج في مناشر الأخشاب من هذه القيود وسط طقس ربيعي أفضل، مما خفف من مخاوف الإمداد بعد شهور من شح المخزونات.

سعر الخشب يصل إلى أعلى مستوى له عند 1711.20 دولار

تاريخياً، وصل سعر الخشب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1711.20 دولار أمريكي لكل ألف قدم لوح في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تداول الخشب عند 864.52 دولار أمريكي لكل ألف قدم لوح بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس بالنظر إلى المستقبل، وسط احتمالات أن يتم تداوله عند 717.42 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

يذكر أنَّ أكبر منتجي الخشب يتركزون في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، وتحدد العقود الآجلة المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية لتصنيع الخشب في بعض الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية.