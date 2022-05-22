أسعار مواد البناء اليوم الأحد 22 مايو في الأسواق المحلية

كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول أسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري في المحلات والأسواق، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع سعر الفائدة لـ2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

واليوم الأحد 22 مايو، ترصد «الوطن» في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الأحد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أسعار مواد البناء اليوم

وصلت قيمة سعر متر الزلط اليوم ليباع بسعر 220 جنيهًا، فيما سجّل سعر الطوب الأحمر 1000 طوبة 900 جنيه، وبيع متر الرمل بسعر بـ110 جنيهات.

الأسمنت اليوم الأحد

أما عن سعر الأسمنت اليوم الأحد، فسجل حالة من التباين في الأسعار فكل نوع من الأنواع استقر عند قيمة محدده منذ أمس، إذ سجل سعر أسمنت المعلم 1255 جنيهًا، وسعر الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1255 جنيهًا، وسعر أسمنت السويدي 1275 جنيهًا، سجل أسمنت حلوان سعر 1270 جنيهًا، سجل اليوم أسمنت المسلة سعر 1255 جنيهًا، سجل الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت سعر 1280 جنيهًا.

كما سجل اليوم الأحد سعر أسمنت العسكري 1225 جنيهًا، سجل اليوم سعر أسمنت المخصوص 1260 جنيهًا، وسجل اليوم سعر أسمنت وادي النيل 1255 جنيهًا، أما عن سعر أسمنت سيناء اليوم فسجل سعر 1230 جنيهًا.

أسعار طن الحديد اليوم الأحد

سجل سعر طن حديد العشري سعر 19 ألف جنيه، وأخيرا سجل اليوم حديد المصريين سعر 19 ألفًا و270 جنيهًا، كما سجل سعر حديد عز نحو 19 ألفًا و400 جنيه، سجل اليوم حديد العتال سعر 19 ألفًا و200 جنيه، سجل اليوم حديد سرحان سعر 19 ألفًا و100 جنيه، سجل اليوم حديد عز سعر 19 ألفًا و400 جنيه، سجل اليوم حديد بشاي سعر 19 ألفًا و400 جنيه، سجل اليوم حديد عطية سعر 19 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا

يذكر أنَّه خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، سجَّلت أمس الجمعة أسعار الحديد بالأسواق العالمية، تراجعا بقيمة بلغت 70 دولارًا في المتوسط.