سعر الطماطم في مزادات سوق الجملة بدمياط.. الكيلو بـ6 جنيهات « صور وفيديو»

تشهد أسعار الطماطم في أسواق دمياط ارتفاعات متكررة وملحوظة، ما أرجعه تجار الجملة إلى العرض والطلب، وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والري وتكاليف الزراعة، فضلا عن زيادة أسعار المواد البترولية، ومن ثم تراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة ما بين 5 و6 جنيهات للكيلو جرام.

توقعات بانخفاض أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة

وقال السعيد سند، صاحب شادر لسوق الجملة للخضر والفاكهة بدمياط، إن سعر الطماطم اليوم سجل 6 جنيهات للكيلو، موضحا أنه خلال الأسبوع الجاري ستنخفض أسعار الطماطم ما دون 3 جنيهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد «سند»، أنه مع زيادة درجات الحرارة تنخفض أسعار الطماطم، موضحا أن كل أنواع الخضروات سجلت بالفعل هبوطا ملحوظا على مدار الأسبوعين الماضيين، مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي انعكس على زيادة معروض الخضار في السوق، وبالتالي هبوط الأسعار.

قفص الطماطم يحتوي على 30 كيلو

وأضاف: يبدأ المزاد بقفص الطماطم، ويتراوح وزنه من 30 إلى 33 كيلو جراما، مشيرا إلى أن محصول الطماطم يأتى من كل مراكز محافظة دمياط، وكذلك المحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والدقهلية والشرقية.

ويقول «سند»، إن تكلفة نقل المحصول من أرض المزارع حتى الأسواق زادت بنسبة 20 إلى 30%، كما أن نسبة الفاقد خلال مرحلة النقل، ما بين 25 إلى 30%، من المحصول، مرجعًا ذلك إلى أن المحصول من السلع الطازجة، وبالتالي يصل طن الطماطم إلى السوق بتكلفة عالية.

وذكر أن المزاد يبدأ صباح كل يوم، إذ يأتى المزارعون بمحصولهم من المزارع، ويبدأون مزادا لبيعه لتجار التجزئة والباعة الجائلين، حيث يحصلون على قفص الطماطم بسعر 6 جنيهات اليوم السبت.