أسعار الطماطم اليوم الأحد 29-5-2022 في الأسواق المصرية

انخفاض واضح شهدته أسعارالطماطم في الأسواق المحلية المصرية بالأيام الأخيرة، إذ اختلفت الأسعار كثيرًا عن نظيرتها خلال شهر رمضان الماضي.

ونرصد من خلال السطور التالية أسعار الطماطم اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، وغيرها من الخضراوات:

أسعار الطماطم اليوم

تراوح سعر كيلو جرام من الطماطم ما بين 4: 7 جنيهات، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، أما في سوق الخضروات بالجيزة وصل سعر بيع كيلو الطماطم اليوم لـ 8 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

كما تشهد أيضًا الأسواق المحلية في جميع المحافظات، انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضروات، تراوحت بين 5- 8 جنيهات، وذلك منذ انتهاء موسم رمضان والعيد، وهذا ما قد أعاد استقرار الأسعار إلى الأسواق المصرية.

وبحسب جولة «الوطن» داخل سواق الخضروات بالجيزة جاء متوسط الأسعار على النحو التالي:

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 8-10 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر الملوخية بين 8- 13 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجزر أصفر بين 5-6 جنيهات.

- سجل سعر الباذنجان الأسود بـ8 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة بين 10- 12 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو القلقاس بين 8- 10 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بين 8- 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي 3-4 جنيهات للكيلو.

- فلفل أخضر حار بلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- سجل سعر البامية بين 14-17 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من ورق عنب البناتي من 9 - 12 جنيهًا.

- سعر كيلو الثوم بين 5 -7 جنيهات.

- البطاطس تراوحت ما بين 4 -5 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 4-6 جنيهات.

ـ الباذنجان الأبيض بين 5-8 جنيهات.

- الخيار البلدي من 4-6 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- الفلفل الألوان بين 15-20 جنيهًا.

- سعر كيلو الليمون 12-18 جنيها.