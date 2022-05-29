شاهبندر التجارة الدولية وخبير اللقاحات.. معلومات عن خبراء «مصر تستطيع 6»

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن «كريم أسعد» أحد خبراء «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن «كريم أسعد» أحد خبراء «مصر تستطيع 6»

1- مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international و شركة kempton ltd& Brooks.

2- شاهبندر التجارة الدولية وتصدير الحاصلات الزراعية.

3- يمتلك 32 عاما خبرة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية من المملكة المتحدة ومصر، والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك التجارة الدولية.

4- من أبرز خبراء مؤتمر «مصر تستطيع 6».

5- شركاته متخصصة في مجال التجارة الدولية والصناعات الخاصة بتجهيز المحاصيل الزراعية الجافة.

6- الشركة الإنجليزية حاصلة على شهادات وجوائز التفوق التصدير بالمملكة المتحدة.

7- الشركة المصرية حاصلة على شهادات الجودة العالمية، ومنها سلامة الغذاء بالأسواق العالمية.

8- حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

معلومات عن «أحمد سلمان» أحد خبراء «مصر تستطيع 6»

1- أستاذ علم المناعة.

2- أستاذ في تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر.

3- زميل ومستشار في كلية كيلوج بجامعة أكسفورد، بالمملكة المتحدة.

4- أستاذ علم المناعة بجامعة عين شمس، مصر.

5- أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة أكسفورد، الذي صمم وطور لقاح أوكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

6- أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع 6».

7- نشر أكثر من 55 بحثا علميا، وكتب في مجلات عالمية، وجرى استخدامها كمراجع علمية لأكثر من 5000 بحث علمي، فى مجالات مختلفة.

8- حصل على براءتي اختراع وسجل كمخترع في تطوير لقاحات ضد الملاريا، وبدأ اختيار أحد تلك اللقاحات للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية في أفريقيا.