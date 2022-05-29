تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، على مدار يومي 31 مايو الجاري و1 يونيو المقبل، داخل محافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية معلومات عن أشرف روفائيل.. أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أشرف روفائيل.. أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- خبير تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

2- يعد الدكتور أرشف روفائيل أحد العقول المصرية المهاجرة، الخبيرة في مجال تطوير التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.

3- يعد من الرواد الإقليمين في هذا المجال.

4- له العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الدراسات العلمية الموثقة والمنشورة في دوريات علمية عالمية، والتي أصبح يعتمد عليها للتوسع في استخدام التقنيات الاصطناعية في المجالات الخدمية، التي تساهم في توفير بيئة أفضل والارتقاء بمستوى تلك الخدمات.

5- شغل منصب كبير المهندسين المعماريين.

6- شغل منصب مستشار التكنولوجيا للبيت الأبيض، خلال الفترة الرئاسية لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

7- يعمل أستاذ في جامعة جونز هويكنز، ومتحدث دائم في المؤتمرات والندوات الدولية.

8- هو الشريك المؤسس ومدير عام مجموعة استشارية في نيويورك لندن.

9- عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

حصل على جائزة أفضل مدير في واشنطن عام 2015

10- في عام 2001 أطلق أول شركة له، وقام بتطويرها إلى أن تحولت لمنصة تقنية تقدر بملايين الدولارات.

11- قاد الدكتور أشرف روفائيل العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ في وسائل الإعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وبرامج المؤسسات.

12- نشر له 6 مؤلفات عالمية تعد من المراجع في المجال التكنولوجي.

13- حصل على جائزة أفضل مدير في واشنطن عام 2015، في جميع الصناعات والشركات التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن.