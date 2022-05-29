تفاصيل جلسة شركاء النجاح بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة: من أبرز الفعاليات

تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك اتساقا مع رؤى الدولة المصرية لتوطين الصناعة في مصر.

ويشارك بهذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، نحو 110 خبراء مصريين بالخارج، بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي الشركات الأجنبية، لأول مرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تفاصيل جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»:

1- يشارك في جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، عدد من الخبراء الأجانب.

2- تستهدف جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، نقل رؤى وخبرات الخبراء الأجانب، لمستقبل الاستثمار الصناعي في مصر.

3- تناقش جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، آفاق الاستثمار الصناعي فى مصر.

4- تعد جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، واحدة من أهم وأبرز جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

5- يشارك في جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، نحو 14 خبيرا أجنبيا بالخارج.

أبرز المشاركين فى جلسة «شركاء النجاح» بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- رامى عازر، من استراليا.

2- مايكل ستوش، من ألمانيا.

3- محمود علي، من مصر.

4- روبرت فالك، من هولندا.

5- سولمون بمجيرتنر إفيلز.

6- أحمد مكي من مصر.

7- ستيف كاندلر من الولايات المتحدة الأمريكية.

8- جينس كايتر من ألمانيا.

9- كيز تايلور من الإمارات العربية المتحدة.

10- أندرياس بيكرز من ألمانيا.

11- زياد عمران من الولايات المتحدة الأمريكية.

12- ماركس مولر من ألمانيا.

13- ديدر مارسيل من بلجيكا.

14- سورجيت سينج من المملكة المتحدة.