ينظم مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بالتعاون مع وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج، وممثلي عدد من الشركات الأجنبية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن أحمد الألفي، أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن أحمد الألفي

1- خبير ريادة الأعمال.

2- خبير تمويل الشركات الشبابية وتبني الأفكار والكفاءات الواعدة وبناء المستقبل.

3- أنشأ شركة لتبني أفكار الشباب، لتحويل الفكرة لشركة ذات حجم وتأثير فىالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

4- يوفر تمويل الأفكار المبتكرة الرائدة فى الاستثمار في رأس المال الجريء في مصر.

مؤتمر مصر تستطيع

5- أحد خبراء النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

6- أقام أول مركز لشركات التكنولوجيا والإبداع بمصر، على مساحة 25000 متر مربع، ليحتوي على أكثر من 100 شركة في 20 مجال مختلف.

7- يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال الإستثمار في الشركات الصغيرة والناشئة بأمريكا.

8- أصدر صندوق «صواري فنشرزا»، بحجم مليار جنيه مصري، للاستثمار فيما يزيد عن 120 شركة مصرية لرواد الأعمال.

9- أسس شركة لدعم البنية التحتية لرواد الأعمال الناشئين عام 2011، لترعى أفكار الشباب وتضع حجر الأساس لمؤسسات المستقبل.

10- توسعت الشركة في أبو ظبي وبيروت وجدة وتونس، لتصبح أكبر مسرعة أعمال في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومولت أكثر من 180 شركة، وأتاحت أكثر من 2000 فرصة عمل.

11- أنشأ شركة وهي موقع فيديوهات تعليمي باللغة العربية، مخصص لمناهج التعليم المصري والسعودي والكويتي والجزائري.