«منتجي الألبان» تخطط للمشاركة في الحوار الوطني بخطة اقتصادية

أكدت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA، الممثل الوحيد لقطاع المزارع النظامية المنتجة للألبان المطابقة للمواصفات القياسية في، مصر حرصها الشديد على مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.

قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية

وأوضحت الجمعية بأن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وما تم إنجازه من مشروعات قومية في هذا القطاع خير دليل على ذلك، كما أن الدولة لديها رؤية بشأن تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وكشفت الجمعية في بيان صحفي، اليوم، الإثنين، أنها أعدت خطة واستراتيجية متكاملة للوقوف على كافة المعوقات التي تواجه نشاط الانتاج الحيواني وإنتاج الألبان والحلول المقترحة لإزالة تلك المعوقات.

تشجيع الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية

وترى إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الالبان EMPA أن تلك الإستراتيجية سوف تحقق أهدافا كثيرة من أهمها تشجيع الاستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية المرتبطة بتلبية احتياجات الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج اللحوم والألبان بما يساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وبالتالي انخفاض أسعارها، في ظل المتغيرات المتعاقبة بداية من جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وأزمة النقل العالمية وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وكافة مدخلات الإنتاج.

وأشارت إلى النسبة التي يساهم بها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة في الاقتصاد القومي والتي وصلت إلى ما يقرب من 15 %، كما يترتب على زيادة تلك المشروعات توفير العملات الأجنبية الصعبة التي تعاني الدولة من تدبيرها لسد العجز في إنتاج اللحوم والألبان، وأخيراً توفر هذه المشروعات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب مصر حيث أنها مشروعات ذات عمالة كثيفة وترتبط بها العديد من القطاعات بصورة غير مباشرة.