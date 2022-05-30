حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل شاب بسبب الخلافات في طنطا

قررت نيابة ثان طنطا، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتلهما شاب، بشارع الحلو، التابع إلى دائرة قسم شرطة ثان طنطا، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، وقاما باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية، والتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه، ولازا بالهرب.

ضبط المتهمين

كان ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا، برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، نجحوا في ضبط المتهمين بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة، وتم مناقشتهما وتبين أنهما قاما باستدراج المجني عليه إلى إحدى الشقق السكنية المتواجدة في نطاق قسم شرطة ثان طنطا، وقاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه، وإصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتم الإرشاد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بوصول «أحمد. م. ع»، 38 عامًا، مقيم بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا مصاب بعدة طعنات متفرقة في الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى، وبتكثيف التحريات والمعاينة تبين قيام شخصين باستدراج المجني عليه داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الحلو بدائرة قسم ثان طنطا ونفذوا جريمتهما وتركوه غارقا في دمائه ولاذوا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تشييع جثمان الضحية

ومن جانبهم شيع أهالي المجني عليه، جثمان ابنهم، بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه، وتم الصلاة عليه من مسجد عواره، ودفنه في مقابر العائلة في مقابر عواره، بطنطا، وسط حالة من الحزن مطالبين بالقصاص لدماء ابنهم.