أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في القاهرة والمحافظات

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أسماء المدارس التي سيتاح التقدم إليها خلال العام الدراسي 2022-2023، موضحة عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، أن درجات ومعايير التقدم والقبول بكل مدرسة سيجرى الإعلان عنها قريبًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل الأسماء الآتي:

1. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنوفية.

2. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

3. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، بمحافظة القاهرة.

4. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، بمحافظة القاهرة.

5. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، بمحافظة القاهرة.

6. الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

7. مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

8. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

9. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

10. مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

11. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية.

12. مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

13. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

14. مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

15. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

16. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

17. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

18. مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

19. مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

20. مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة بورسعيد.

21. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

22. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الدقهلية.

23. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

24. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

25. مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة السويس.

26. مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

27. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

28. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة.

29. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.

30. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

31. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

32. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية.

33. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الإسكندرية.

34. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة المنيا.

35. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة أسيوط.

36. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الجيزة.