ضبط 1445 قضية تموينية وتنفيذ 62707 أحكام قضائية

أسفرت حملات وةزارة التموين عن ضبط 1445 قضية تموينية متنوعة من بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات 8 أطنان دقيق - فول سوداني - مكرونة، و394 قضية بيع بأعلي من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت 18,522 طن دقيق – مقرمشات – أسمدة – أعلاف، و3000 متر تمديدات كهربائية و44 عبوة سجائر و15 طن أسمنت.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 631 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق مدعم و186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و73 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و88 قضية توقف عن الإنتاج و100 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 5,550 طن دقيق بلدي، وكذا 11 قضية إستيلاء علي السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 1,05 طن أسمدة زراعية و192100 لتر سولار و125 إسطوانات بوتاجاز، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 76.572 طن و44 عبوة سجائر و192100 لتر سولار و125 إسطوانة بوتاجاز و3000 متر، كان أبرزها الآتي:

ضبط نحو 30 طن دقيق بلدي في السوق السوداء

- ضبط 30٫1 طن دقيق بلدي مدعم، مخصص ربطاً علي المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، وتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء للإستيلاء علي الدعم المقرر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بمحافظة البحيرة.

- ضبط 15 طن أسمنت لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية.

- ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية.

- ضبط 4٫3 طن لحوم وكبدة مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

- ضبط 2٫05 طن مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح دواجن بدون ترخيص بمحافظة القليوبية .

- ضبط 8,93 طن جبن أبيض- جبن رومى- حليب مُجفف، بدون مستندات مجهول المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

- ضبط 7 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيواني، بحوزة مالك مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

ضبط 11 قضية في مجال تهريب القمح

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت 87,320 طن أقماح محلية – 10 مخازن – سيارة نقل أبرزها الآتي:

- ضبط 16٫03 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، و55 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل عبوات مستخدماً القمح المحلي في تصنيعها، و2٫500 ملح طعام معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، بحوزة المدير المسئول عن مدشة لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

- ضبط 7٫2 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة مالك شركة لتجارة الحاصلات الزراعية بمحافظة كفر الشيخ.

- ضبط 5٫65 طن أقماح محلية، محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط عدد 177 قضية بمضبوطات بلغت 2943 قطعة «653 قطعة صوتية – 945 قطعة ضوئية – 1345 ملصق».

ضبط 149 قطعة سلاح ناري و212 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن علي مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 149 قطعة سلاح ناري بحوزة 128متهما

- في مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 62707 أحكام قضائية متنوعة

- في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين، إرتكبوا 17 حادثا متنوعا.

- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 212 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتي:

- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 30 متهما.

- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما.

- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 292 دراجة نارية مخالفة.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23942 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات علي الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

ضبط 15060 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور علي قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15060 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 7 قضايا.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

- في مجال الأمن العام: ضبط 27 قضية .

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 813 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 238 حكم قضائي متنوع.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

ضبط مقاول بالقاهرة هارب من تنفيذ 47 حكما قضائيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، مطلوب التنفيذ عليه في 47 حكم حبس في قضايا مباني.. بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 27 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 26,3 مليون جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

ضبط كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية أثناء إستقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم 24,500 كيلو جرام حشيش – مبلغ مالى- 6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة .

ضبط سيدة وآخر بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة وعاطل مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البودر - مبلغ مالي - هاتف محمول - ميزان حساس - كيس تبغ - أداة حادة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.