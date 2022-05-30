مقتل وإصابة 21 فى هجوم للجيش الأوكراني وسط دونيتسك

ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، أن خمسة أشخاص قُتلوا بعد أن قصف الجيش الأوكراني وسط دونيتسك.

ووفقًا لرئيس بلدية المدينة، أليكسي كولمزين، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النار، من بين أشياء أخرى، على مدرستين وصالة للألعاب الرياضية، بحسب ما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

16 مصابا فى الهجوم على دونيتسك

وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية للسكان، على قناة «تليجرام» الرسمية: «اعتني بنفسك وبعائلتك، حاول ألا تترك المنزل دون داع. لا تترك الملجأ أثناء القصف».

ونتيجة لقصف الجيش الأوكراني في دونيتسك، ارتفع عدد الضحايا إلى 21 شخصًا، بواقع 5 قتلى و16 مصابا، ومن بين القتلى مراهق ولد عام 2009.

الكرملين: الهجمات على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا شائنة

فيما وصف الكرملين الهجمات على البنية التحتية المدنية ومؤسسات الأطفال في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بأنها «شائنة».

ونفت القوات الروسية مرارا استهدافها المتعمد لمناطق مدنية في أوكرانيا، وقال ممثلو الادعاء في أوكرانيا، إنهم يحققون في مئات من قضايا جرائم الحرب المزعومة ضد السكان المدنيين من قبل القوات الروسية.