القوات الأوكرانية تعلن مقتل 67 جنديا روسيا

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 67 جنديا روسيا، وتدمير موقع قيادة، وعدد كبير من المعدات العسكرية جنوبي البلاد، وأوضحت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوضع متوتر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

موسكو تواصل الحشد.. وإسقاط طائرة روسية بدون طيار من طراز «أورلان 10»

وأضافت القيادة الجنوبية، أنه تم تدمير 6 دبابات من طراز «تي-62»، وقاذفتي صواريخ و3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع ، و3 مركبات أفراد مدرعة، و13 مركبة، مشيرة إلى أن الجيش الروسي، يواصل الحشد وبناء خطوط دفاعية في منطقة «خيرسون»، مشيرة إلى حوالي 120 دبابة «تي-62».

وأسقطت القوات الأوكرانية، 5 طائرات مسيرة روسية، وصاروخين كروز، كما دمرت مستودعًا للذخيرة، أمس الأحد، فيما خاض الجيشان الروسي والأوكراني، أمس الأحد، قتالا عنيفا، في شرقي أوكرانيا.

زيلينسكي: القصف الروسي دمر البنية التحتية لسيفيرودونتسك

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية اقتحمت «سيفيرودونتسك» شرقي البلاد، فيما وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الوضع بـ الصعب بشكل لا يوصف، وقال إن الاستيلاء على المدينة كان هدفا أساسيا لـ«موسكو»، وأن الروس لا يهتمون بالخسائر في الأرواح.

وأشار زيلينسكي، إلى قصف روسي بلا هوادة دمر البنية التحتية للمدينة وألحق أضرارا بـ90% من مباني.

من جانبه، أوضح عمدة «سيفيرودونتسك»، أن القتال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الهاتف المحمول، كما أجبر القتال مركز الإغاثة الإنسانية على الإغلاق.

لافروف: سكان دونيتسك ولوجانسك من يقررون بأنفسهم في أي بيئة يريدون

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن سكان الجمهوريتين الشعبيتين «دونيتسك» و«لوجانسك»، هم من يقررون بأنفسهم في أي بيئة يريدون أن تستمر حياتهم، مضيفا في تصريح لقناة «تي إف 1» الفرنسية إن تحرير جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، يقع على رأس أولويات عملية «موسكو» العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت السلطات الروسية، قالت في وقت سابق، إن تحرير«دونباس» الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا شرقي أوكرانيا، أولوية غير مشروطة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«موسكو»: العثور على مئات الملفات الطبية المشبوهة من قاعدة «الصليب الأحمر» بـ «ماريوبول»

بدورها، أشارت «لجنة التحقيق» الروسية، أمس الأحد، إلى أنها ستدرس لقطات فيديو من قاعدة «الصليب الأحمر» بمدينة «ماريوبول» الأوكرانية الساحلية الواقعة جنوبي شرقي أوكرانيا، حيث تم العثور على مئات الملفات الطبية المشبوهة عن أعضاء سليمة للأطفال، دون أي مؤشر على أي أمراض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، أوضح خبير في العلاقات الدولية بـ «جامعة ليستر» البريطانية البروفيسور أندرو فيتر، أن «لندن» لا تملك وسائل لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية، خصوصا صاروخ «كينجال»، مشيرا في تصريح لصحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، إلى أن عدم وجود أسلحة دفاعية سيجعل بريطانيا ضعيفة للغاية بحال تعرضها لأي ضربة من «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.