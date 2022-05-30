قمة لـ «الاتحاد الأوروبي» في «بروكسل» لبحث حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

يلتقي رؤساء دول وحكومات «الاتحاد الأوروبي»، في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، اليوم الإثنين، في قمة تبحث حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، بهدف قطع التمويل عن عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وسيناقش القادة الأوروبيون، ضمان السيولة لـ«أوكرانيا»، بهدف الحفاظ على اقتصادها، ووضع إعادة إعمار البلاد على جدول الأعمال بالإضافة إلى الأمن الغذائي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

«الناتو»: موسكو بمهاجمتها أوكرانيا أفرغت القانون التأسيسي.. والتكتل في حل من الالتزامات السابقة

من جانبه، قال ميرسيا جيوانا، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن موسكو بمهاجمتها أوكرانيا أفرغت القانون التأسيسي للعلاقات المشتركة والتعاون والأمن بين روسيا والتكتل العسكري من مضمونه.

وأشار «جيوانا»، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أن التكتل العسكري، في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية، موضحا أنه لا قيود على أن يكون لدى «الناتو» تواجد قوي في الجناح الشرقي وضمان أن كل بوصة من أراضي الحلف محمية بموجب البند الخامس.

وأضاف مسؤول «الناتو»، أنه يعتقد أن القانون التأسيسي معطل بسبب «موسكو»، مشيرا إلى أن روسيا ابتعدت فعليا عن شروط اتفاقية عام 1997.

اتفاق بين الحكومة والمعارضة الألمانية على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية

وفي ألمانيا، أبرمت الحكومة، اتفاقا مع المعارضة، أمس الأحد، للسماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث جيش البلاد في وجه تهديد «موسكو»، كما وافق الطرفان، على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لـ «برلين» إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو من أهداف «الناتو».

من جانبه، قال تقرير قانوني دولي، إن الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا يعتبر إبادة جماعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية، وأشار التقرير، إلى أن طرد القوات الروسية للأوكرانيين من أراضيهم يعتبر إبادة جماعية.

وأكد موقع «رسالة» الإيراني، إن العقوبات الغربية ضد «موسكو»، لم تحقق الأثر المتوقع والهدف المنشود، بسبب تفعيل عمل نظام الدفع «مير»، في روسيا.

روسيا تعلن تفكيك أكثر من 27000 لغم في المناطق المحررة

وسلمت وزارة الطوارئ الروسية، أكثر من 1300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين ومناطق أوكرانية أخرى، منذ 25 مايو الجاري، مشيرة إلى تفكيك أكثر من 27000 لغم في المناطق المحررة.

بدوره، أوضح رئيس مكتب الطب الشرعي بوزارة الصحة بمجلس «دونيتسك»، الشعبي، دميتري كلاشينكوف، إن 117 طفلا قتلوا، 35 منهم منذ فبراير 2022، خلال 8 سنوات من النزاع المسلح على أراضي الجمهورية الشعبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

«موسكو» تعلن إنشاء أول نظام محلي روسي لتجنب الاصطدامات في الجو

وفي سياق آخر، قال مدير عام شركة «نافيجاتور»، سيرجي بابوروف، إنه تم إنشاء أول نظام محلي روسي لتجنب الاصطدامات في الجو لجميع أنواع الطائرات، مشيرا إلى أنه أول نظام محلي فريد من نوعه.