اليوم.. طلاب الثاني الثانوي يؤدون الامتحان البديل في 4 مواد دراسية

يؤدي اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان البديل في مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة والفيزياء لمدة ساعة والتاريخ والأحياء لمدة ساعة، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وذلك للطلاب الذين واجهتم مشكلات في الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني على جهاز التابلت.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات البديلة تعقد للطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو أكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان، وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% ولم يتم تحرير محضر بالواقعة والطالب الذى لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

الفئات التي لها الحق في دخول امتحانات الدور الثاني

وأضاف «شوقي» في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن الفئات التي لها الحق في دخول امتحانات الدور الثاني هم الطالب الذى تغيب دون عذر عن أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني أو لم يحضر امتحان الفرصة البديلة والطالب الذي أدى الامتحانات الورقية والإلكترونية وحصل على درجات تمثل أقل من 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين لمادة واحدة أو أكثر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة هم الطلاب المسجل لهم محاضر إثبات حالة بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكتروني في مادة أو أكثر فهم في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته في دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.