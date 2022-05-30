انتظام الامتحانات البديلة لطلاب أولى وثانية ثانوي في المدارس

انطلقت اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي البديلة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات ومدارس المرحلة الثانوية والتي كثفت من تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين والكيمياء لمدة ساعة والجغرافيا لمدة ساعة، وتعقد الامتحانات ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وغير مسموح للطالب بدخول اللجنة الامتحانية بجهاز التابلت أو أي كتاب مدرسي أو مذكرات خارجية.

ويؤدي أيضاً طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ومادة تطبيقات الرياضيات لمدة ساعة ونصف لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعة وربع في المدارس، وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول.

أسباب عقد أسئلة الامتحانات البديلة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أكد أن الامتحانات البديلة تعقد للطلاب الذين واجهتم مشكلات تقنية في جهاز التابلت في الامتحانات السابقة خارج إرادتهم، بعد تحرير محضر في المدرسة موقع عليه مسؤول التطوير التكنولوجي ومدير المدرسة.

تفاصيل أسئلة الامتحانات البديلة

وقال محمد عطية، مدير مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالجيزة، إن الامتحانات وضعت من قبل موجهي الإدارة التعليمية وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أن الأسئلة ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حتى الآن.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة حتى الآن ولم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة ورق الطباعة، موضحاً أن المدرسة حرصت على التنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية والمديرية لمتابعة سير الامتحانات.

من جانبه، قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إن الامتحانات تعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الإدارة التزمت بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث أن تكون الأسئلة من المقرر الدراسي ولا تتضمن أي أسئلة خارج المنهج.